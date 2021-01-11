Геймпад выполнен в красном и белом цветах.

Компания Microsoft презентовала новый контроллер для семейства консолей Xbox Series. Он получил название Pulse Red и выполнен в двух цветах – красном и белом.

Как отметила компания в своем блоге, новый геймпад получил матовое покрытие на триггерах, бамперах и крестовине. Это поможет уменьшить скольжение потных пальцев и даст игрокам больше контроля.

Новый беспроводной геймпад совместим также и с предыдущим поколением консолей – Xbox One и Xbox One X, а еще с ПК на Windows 10. Кроме того, благодаря облачным сервисам его можно будет подключить к смартфонам на базе операционной системы Android.

Контроллер поступит в продажу 12 января в Китае. А во всем мире он появится 9 февраля. Он будет стоить $65.

Напомним:

Ранее Microsoft устроила опрос среди своих пользователей о том, какие именно функции геймпада DualSense от PlayStation 5 нужно добавить в контроллер Xbox Series X. Пока что компания не опубликовала результаты опроса, но вероятней всего, Microsoft хочет выпустить альтернативу инновационному DualSense.

Отличительной особенностью контроллеров PlayStation 5 является наличие гироскопа, встроенного динамика и микрофона, сенсорной панели, адаптивных триггеров и улучшенной вибрации.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов