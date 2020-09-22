В данный момент Microsoft не устраивает политика Apple в отношении облачных сервисов.

Компания Microsoft ведет переговоры с Apple о запуске игрового облачного сервиса xCloud и подписки Xbox Game Pass Ultimate на iPhone.

Об этом в интервью каналу CNBC заявил глава Xbox, Фил Спенсер.

"Мы стремимся сделать xCloud доступным для всех мобильных устройств, включая экосистему Apple. Переговоры продолжаются, я уверен, что мы придем к соглашению ", – подчеркнул глава Xbox, Фил Спенсер.

Облачный сервис xCloud позволяет играть пользователям на смартфонах в игры, доступные по подписке Game Pass Ultimate. Этот сервис уже запущен на Android-устройствах и дает доступ к более чем сотне игр. Среди них:

Sea of Thieves;

Minecraft Dungeons;

Gears 5;

Grounded;

Yakuza Kiwami 2;

Forza Horizon 4;

Запустить аналогичный сервис на Iphone раньше не позволяла политика Apple. Теперь компания смягчила правила, но все еще требует, чтобы в AppStore у каждой игры было отдельное приложение, и оно индивидуально проверялось компанией. Такие условия, по мнению Microsoft создают лишние трудности для пользователей устройств Apple.

С похожими проблемами ранее сталкивались и другие компании, которые предлагают подписочные сервисы:

В 2018 году Apple заблокировала Steam Link. Компания Valve потратила целый год, чтобы вернуть свое приложение в App Store.

Nvidia так и не выпустила собственный сервис облачного гейминга, GeForce Now, на iOS.

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Автор: Сергей Коршунов