Game Pass Ultimate дает возможность транслировать игры с Xbox или ПК на смартфон / фото news.xbox.com

Об этом в интервью каналу CNBC заявил глава Xbox, Фил Спенсер.

"Мы стремимся сделать xCloud доступным для всех мобильных устройств, включая экосистему Apple. Переговоры продолжаются, я уверен, что мы придем к соглашению ", – подчеркнул глава Xbox, Фил Спенсер.

Облачный сервис xCloud позволяет играть пользователям на смартфонах в игры, доступные по подписке Game Pass Ultimate. Этот сервис уже запущен на Android-устройствах и дает доступ к более чем сотне игр. Среди них:

  • Sea of Thieves;
  • Minecraft Dungeons;
  • Gears 5;
  • Grounded;
  • Yakuza Kiwami 2;
  • Forza Horizon 4;

Запустить аналогичный сервис на Iphone раньше не позволяла политика Apple. Теперь компания смягчила правила, но все еще требует, чтобы в AppStore у каждой игры было отдельное приложение, и оно индивидуально проверялось компанией. Такие условия, по мнению Microsoft создают лишние трудности для пользователей устройств Apple.

С похожими проблемами ранее сталкивались и другие компании, которые предлагают подписочные сервисы:

  • В 2018 году Apple заблокировала Steam Link. Компания Valve потратила целый год, чтобы вернуть свое приложение в App Store.
  • Nvidia так и не выпустила собственный сервис облачного гейминга, GeForce Now, на iOS.

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Автор: Сергей Коршунов