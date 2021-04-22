Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о создании Olympic Virtual Series – первой в истории серии соревнований по физическим и нефизическим виртуальным видам спорта.
Как отметили в пресс-службе организации, первое подобное состязание с олимпийской лицензией пройдет с 13 мая по 23 июня 2021 года.
Для реализации Olympic Virtual Series МОК сотрудничает с пятью международными спортивными федерациями и издателями видеоигр:
- Международная автомобильная федерация (FIA) и автосимулятор Gran Turismo от студии Polyphony Digital;
- Всемирная федерация бейсбола и софтбола (WBSC) и eBaseball Powerful Pro Baseball 2020 от компании Konami;
- Международный союз велосипедистов (UCI) и игра Zwift;
- Международная федерация парусного спорта и Virtual Regatta;
- Международная федерация гребного спорта – открытый формат.
В МОК отмечают, что Olympic Virtual Series призвана соединить мир физического спорта с сообществом любителей виртуальных спортивных симуляторов, а также привлечь внимание новой аудитории.
"Olympic Virtual Series – это уникальный олимпийский цифровой опыт, направленный на расширение прямого взаимодействия с новой аудиторией", – подчеркивает президент МОК Томас Бах.
В дальнейшем в МОК планируют привлечь к своему проекту еще больше спортивных организаций и разработчиков видеоигр.