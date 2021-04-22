В серию состязаний с олимпийской лицензией попал автомобильный симулятор Gran Turismo.

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о создании Olympic Virtual Series – первой в истории серии соревнований по физическим и нефизическим виртуальным видам спорта.

Как отметили в пресс-службе организации, первое подобное состязание с олимпийской лицензией пройдет с 13 мая по 23 июня 2021 года.

Для реализации Olympic Virtual Series МОК сотрудничает с пятью международными спортивными федерациями и издателями видеоигр:

Международная автомобильная федерация (FIA) и автосимулятор Gran Turismo от студии Polyphony Digital;

Всемирная федерация бейсбола и софтбола (WBSC) и eBaseball Powerful Pro Baseball 2020 от компании Konami;

Международный союз велосипедистов (UCI) и игра Zwift;

Международная федерация парусного спорта и Virtual Regatta;

Международная федерация гребного спорта – открытый формат.

В МОК отмечают, что Olympic Virtual Series призвана соединить мир физического спорта с сообществом любителей виртуальных спортивных симуляторов, а также привлечь внимание новой аудитории.

"Olympic Virtual Series – это уникальный олимпийский цифровой опыт, направленный на расширение прямого взаимодействия с новой аудиторией", – подчеркивает президент МОК Томас Бах.

В дальнейшем в МОК планируют привлечь к своему проекту еще больше спортивных организаций и разработчиков видеоигр.

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Автор: Сергей Коршунов