В топ-10, помимо прочих, также попали ремейк Resident Evil 4 и Baldur’s Gate 3.

Сервис SteamDB, который позволяет изучать широкую статистику по отдельным играм, назвал самые рейтинговые игры 2023 года. Тайтлы в списке ранжируются по оценкам и количеству отзывов пользователей в магазине Steam.

Несмотря на рекордное количество ААА-игр, выпущенных в этом году, "вирусный" инди-хоррор Lethal Company стал самой высокооцененной игрой 2023 в Steam. Его рейтинг составил 97,03% при 197,396 отзывах.

Второе место с небольшим отрывом занял "рогалик" HoloCure – Save the Fans!. Замыкает тройку лидеров Pizza Tower, экшен-платформер для ностальгирующих по временам 16-битных консолей. Ремейк Resident Evil 4 расположился на 4-м месте, а Baldur's Gate 3 заняла 9-ю строчку.

Топ-25 самых высокооцененных игр 2023 года в Steam:

Lethal Company — 97,03% HoloCure — Save the Fans! — 97,02% Pizza Tower — 96,77% Resident Evil 4 — 96,42% VPet — 96,30% Cats Hidden in Paris — 96,27% Cats Hidden in Jingle Jam — 96,21% Dave the Diver — 95,99% Baldur’s Gate 3 — 95,85% Papa’s Freezeria Deluxe — 95,78% Brotato — 95,67% Crab Champions — 95,66% Pineapple on pizza — 95,62% Volcano Princess — 95,60% "Русы против ящеров" — 95,36% Steam Engine Simulator — 95,34% Hi-Fi Rush — 95,29% Bomb Rush Cyberfunk — 95,27% Chants of Sennaar — 95,21% The Murder of Sonic the Hedgehog — 95,19% DongBeiZhiXia — 95,1% An Arcade Full of Cats — 95,1% SANABI — 94,74% The Coffin of Andy and Leyley — 94,69% Arrow a Row — 94,63%

Lethal Company – в эту игру сейчас играют все

Это кооперативный хоррор, где нужно собирать хлам и бежать от монстров. Ее можно пройти и в одиночку, но вся суть игры в кооперативе и постоянном общении.

В игре хорошо продуман голосовой чат – он реалистично меняет громкость звука в зависимости от вашего местоположения. Временами также придется принимать тяжелые решения, а уровень ужаса зависит от компании и отношения к делу.

Игра еще находится в раннем доступе, поэтому монстров и опасностей пока не так много. Цель игры тоже довольно примитивная – довести персонажа до максимального ранга и не погубить его (поражение обнуляет прогресс).

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