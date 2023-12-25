Сервис SteamDB, который позволяет изучать широкую статистику по отдельным играм, назвал самые рейтинговые игры 2023 года. Тайтлы в списке ранжируются по оценкам и количеству отзывов пользователей в магазине Steam.
Несмотря на рекордное количество ААА-игр, выпущенных в этом году, "вирусный" инди-хоррор Lethal Company стал самой высокооцененной игрой 2023 в Steam. Его рейтинг составил 97,03% при 197,396 отзывах.
Второе место с небольшим отрывом занял "рогалик" HoloCure – Save the Fans!. Замыкает тройку лидеров Pizza Tower, экшен-платформер для ностальгирующих по временам 16-битных консолей. Ремейк Resident Evil 4 расположился на 4-м месте, а Baldur's Gate 3 заняла 9-ю строчку.
Топ-25 самых высокооцененных игр 2023 года в Steam:
- Lethal Company — 97,03%
- HoloCure — Save the Fans! — 97,02%
- Pizza Tower — 96,77%
- Resident Evil 4 — 96,42%
- VPet — 96,30%
- Cats Hidden in Paris — 96,27%
- Cats Hidden in Jingle Jam — 96,21%
- Dave the Diver — 95,99%
- Baldur’s Gate 3 — 95,85%
- Papa’s Freezeria Deluxe — 95,78%
- Brotato — 95,67%
- Crab Champions — 95,66%
- Pineapple on pizza — 95,62%
- Volcano Princess — 95,60%
- "Русы против ящеров" — 95,36%
- Steam Engine Simulator — 95,34%
- Hi-Fi Rush — 95,29%
- Bomb Rush Cyberfunk — 95,27%
- Chants of Sennaar — 95,21%
- The Murder of Sonic the Hedgehog — 95,19%
- DongBeiZhiXia — 95,1%
- An Arcade Full of Cats — 95,1%
- SANABI — 94,74%
- The Coffin of Andy and Leyley — 94,69%
- Arrow a Row — 94,63%
Lethal Company – в эту игру сейчас играют все
- Это кооперативный хоррор, где нужно собирать хлам и бежать от монстров. Ее можно пройти и в одиночку, но вся суть игры в кооперативе и постоянном общении.
- В игре хорошо продуман голосовой чат – он реалистично меняет громкость звука в зависимости от вашего местоположения. Временами также придется принимать тяжелые решения, а уровень ужаса зависит от компании и отношения к делу.
- Игра еще находится в раннем доступе, поэтому монстров и опасностей пока не так много. Цель игры тоже довольно примитивная – довести персонажа до максимального ранга и не погубить его (поражение обнуляет прогресс).