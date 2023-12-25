Lethal Company – лучшая игра 2023 года по версии пользователей Steam / фото Steam

Сервис SteamDB, который позволяет изучать широкую статистику по отдельным играм, назвал самые рейтинговые игры 2023 года. Тайтлы в списке ранжируются по оценкам и количеству отзывов пользователей в магазине Steam. 

Несмотря на рекордное количество ААА-игр, выпущенных в этом году, "вирусный" инди-хоррор Lethal Company стал самой высокооцененной игрой 2023 в Steam. Его рейтинг составил 97,03% при 197,396 отзывах.

Второе место с небольшим отрывом занял "рогалик" HoloCure – Save the Fans!. Замыкает тройку лидеров Pizza Tower, экшен-платформер для ностальгирующих по временам 16-битных консолей. Ремейк Resident Evil 4 расположился на 4-м месте, а Baldur's Gate 3 заняла 9-ю строчку.

Топ-25 самых высокооцененных игр 2023 года в Steam:

  1. Lethal Company — 97,03%
  2. HoloCure — Save the Fans! — 97,02%
  3. Pizza Tower — 96,77%
  4. Resident Evil 4 — 96,42%
  5. VPet — 96,30%
  6. Cats Hidden in Paris — 96,27%
  7. Cats Hidden in Jingle Jam — 96,21%
  8. Dave the Diver — 95,99%
  9. Baldur’s Gate 3 — 95,85%
  10. Papa’s Freezeria Deluxe — 95,78%
  11. Brotato — 95,67%
  12. Crab Champions — 95,66%
  13. Pineapple on pizza — 95,62%
  14. Volcano Princess — 95,60%
  15. "Русы против ящеров" — 95,36%
  16. Steam Engine Simulator — 95,34%
  17. Hi-Fi Rush — 95,29%
  18. Bomb Rush Cyberfunk — 95,27%
  19. Chants of Sennaar — 95,21%
  20. The Murder of Sonic the Hedgehog — 95,19% 
  21. DongBeiZhiXia — 95,1% 
  22. An Arcade Full of Cats — 95,1% 
  23. SANABI — 94,74% 
  24. The Coffin of Andy and Leyley — 94,69% 
  25. Arrow a Row — 94,63% 

Lethal Company – в эту игру сейчас играют все

  • Это кооперативный хоррор, где нужно собирать хлам и бежать от монстров. Ее можно пройти и в одиночку, но вся суть игры в кооперативе и постоянном общении.
  • В игре хорошо продуман голосовой чат – он реалистично меняет громкость звука в зависимости от вашего местоположения. Временами также придется принимать тяжелые решения, а уровень ужаса зависит от компании и отношения к делу.
  • Игра еще находится в раннем доступе, поэтому монстров и опасностей пока не так много. Цель игры тоже довольно примитивная – довести персонажа до максимального ранга и не погубить его (поражение обнуляет прогресс).

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