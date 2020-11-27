На Черную пятницу в GOG цены были снижены на 2,5 тысячи игр.

В польском сервисе цифровой дистрибуции компьютерных игр началась масштабная распродажа. В акцию попали более 2,5 тысячи игр, включая легендарную трилогию украинских шутеров S.T.A.L.K.E.R. Скидки на некоторые тайтлы достигают 90%. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.

Распродажа в GOG:

Hitman: Blood Money – $1,04 (скидка 85%)

Pillars of Eternity: Definitive Edition – $2,99 (скидка 85%)

Hellblade: Senua's Sacrifice – $1,92 (скидка 80%)

Batman: Arkham Knight – $4,99 (скидка 75%);

Prey: Digital Deluxe Edition – $9,99 (скидка 75%)

XCOM 2 – $7,49 (скидка 75%)

S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat – $3,37 (скидка 70%)

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl – $2,25 (скидка 70%)

S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky – $1,86 (скидка 70%)

A Plague Tale: Innocence – $10,19 (скидка 70%)

Ведьмак 3: Дикая Охота (GOTY Edition) – $5,64 (скидка 70%)

Hollow Knight – $1,48 (скидка 66%)

Tropico 5: Complete Collection – $7,59 (скидка 60%)

Pathologic 2 – $7,42 (скидка 55%)

Полный список всех игр, комплектов и дополнений можно посмотреть в GOG. Также в течении всей распродажи отдельные игры будут получать дополнительные скидки

Напомним, по случаю Черной пятницы в других цифровых магазинах – Steam, Epic Games Store и PlayStation Store – также стартовали распродажи с большими скидками на видеоигры.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов