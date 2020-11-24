Лучшие игроки четырех квалификаций попадут в гранд-финал.

На днях прошла осенняя квалификация двух дивизионов украинской киберфутбольной лиги – ESportsBattle LEAGUE 2020-2021. Лучшие 8 игроков сезонных квалификаций, набравшие большее количество очков ESportsBattle Points попадут в гранд-финал.

Читайте такжеВ Киеве пройдет турнир по Mortal Kombat 11 с призовым фондом в $60 тысяч

Победителями осенней квалификации PRO-дивизиона стали:

Ярослав "ESB_Black-YH98" Гурмак – занял первое место и получил 15 тысяч грн;

Алексей "ForlanFS_PS" Мерсер – второе место и забрал приз 8 тысяч грн;

Андрей "||||STEPOVER||||" Шакалов – оказался на третьем месте с выигрышем 5 тысяч грн;

Победителями любительского дивизиона осенней квалификации стали:

Павел "apenko_17" Апенько – занял первое место и заработал 6 тысяч грн;

Кирилл "Chellovekk" Гончар – оказался на втором месте, получив 4 тысячи грн;

Максим "rallenM" Сапа – попал на третье место и забрал 2 тысячи грн;

Финальную часть осенней квалификации PRO-дивизиона можно посмотреть на официальной странице киберфутбольной лиги ESportsBattle Official.

О лиге ESportsBattle LEAGUE

Это первая национальная киберфутбольная лига при поддержке Украинской ассоциации электронного футбола для профессиональных игроков и любителей, которая состоит из 4-х сезонных квалификаций и гранд-финала.

Посоревноваться за призовые места может любой желающий. Регистрация на участие в зимней квалификации будет открыта до 4 января.

Общий призовой фонд лиги составляет 300 тысяч грн.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов