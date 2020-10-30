Облик из фильма "Человек-паук: Через вселенные" можно будет разблокировать в игре.

Главный герой грядущего экшена Spider-Man: Miles Morales получит костюм из мультфильма "Человек-паук: Через вселенные", которому в 2019 году дали премии "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA.

Трейлер с новым костюмом для игры был опубликован на YouTube-канале PlayStation.

Трейлер Spider-Man: Miles Morales

Особенностью костюма стали особенные анимации, как в мультфильме и надписи в стиле комиксов при ударах.

Данный костюм можно будет разблокировать в игре. Однако те, кто оформит предзаказ получат его сразу.

Трейлер мультфильма "Человек-паук: Через вселенные"

В свою очередь Джастин Томпсон, художник-постановщик "Человек-паук: Через вселенные", представил 10-минутный ролик с геймплеем Spider-Man: Miles Morales, где главный герой одет в новый костюм.

Геймплей Spider-Man: Miles Morales

О чем Spider-Man: Miles Morales

Spider-Man: Miles Morales – это самостоятельное дополнение к супергеройскому экшену Marvel’s Spider-Man от студии Insomniac.

Действие Miles Morales развернется в канун Рождества в Нью-Йорке спустя год после событий оригинальной игры. По сюжету между энергетической корпорацией и высокотехнологичной преступной организацией началась война. Дом Майлза в Гарлеме оказался в эпицентре событий. Герой первой части, Питер Паркер, станет наставником 17-летнего Майлза и будет помогать ему. Однако сыграть за самого Паркера не дадут.

Основной сюжет будет немного короче, чем история первой части.

Релиз Spider-Man: Miles Morales состоится 12 ноября на PS4 и PS5.

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Автор: Сергей Коршунов