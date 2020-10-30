Главный герой грядущего экшена Spider-Man: Miles Morales получит костюм из мультфильма "Человек-паук: Через вселенные", которому в 2019 году дали премии "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA.
Трейлер с новым костюмом для игры был опубликован на YouTube-канале PlayStation.
Трейлер Spider-Man: Miles Morales
Особенностью костюма стали особенные анимации, как в мультфильме и надписи в стиле комиксов при ударах.
Данный костюм можно будет разблокировать в игре. Однако те, кто оформит предзаказ получат его сразу.
Трейлер мультфильма "Человек-паук: Через вселенные"
В свою очередь Джастин Томпсон, художник-постановщик "Человек-паук: Через вселенные", представил 10-минутный ролик с геймплеем Spider-Man: Miles Morales, где главный герой одет в новый костюм.
Геймплей Spider-Man: Miles Morales
О чем Spider-Man: Miles Morales
- Spider-Man: Miles Morales – это самостоятельное дополнение к супергеройскому экшену Marvel’s Spider-Man от студии Insomniac.
- Действие Miles Morales развернется в канун Рождества в Нью-Йорке спустя год после событий оригинальной игры. По сюжету между энергетической корпорацией и высокотехнологичной преступной организацией началась война. Дом Майлза в Гарлеме оказался в эпицентре событий. Герой первой части, Питер Паркер, станет наставником 17-летнего Майлза и будет помогать ему. Однако сыграть за самого Паркера не дадут.
- Основной сюжет будет немного короче, чем история первой части.
- Релиз Spider-Man: Miles Morales состоится 12 ноября на PS4 и PS5.