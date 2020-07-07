Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning выйдет этой осенью (видео)
Ремастер ролевой игры Kingdoms of Amalur с подзаголовком Re-Reckoning выйдет на PlayStation 4 и Xbox One уже этой осенью – 8 сентября.
Об этом сообщили издатели игры, компания THQ Nordic.
Трейлер Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning
Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning – это переиздание одноименной ролевой игры, которую создал писатель Роберт Сальваторе, отец Спауна, Тодд Макфарлейн, а также автор Elder Scrolls IV: Oblivion Кен Ролстон. В ремастере разработчики обновили графику и усовершенствовали игровой процесс, в котором используется гибкая и динамичная боевая система. По сюжету игроку предстоит спасти мир, раздираемый жестокой войной, завладеть ключами к бессмертию, и стать первым воином, сумевшим избежать смерти.
У ремастера будет несколько изданий, в том числе Fate Edition. В него войдет входит полная версия Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, а также грядущее дополнение Fatesworn, которое выйдет в 2021 году
Кроме того, разработчики выпустят коллекционное издание Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. В него войдет статуэтка Алин Шир, эксклюзивный брелок, саундтрек и другие бонусы. Специально для коллекционного издания студия выпустила отдельный трейлер.
Трейлер Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning - Collector's Edition
Предварительные заказы на ремастер Kingdoms of Amalur: Reckoning откроются уже сегодня.