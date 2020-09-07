Киберспорт стал официальным видом спорта в Украине / twitter.com

Киберспорт был признан официальным видом спорта в Украине. Соответствующее решение было принято на заседании Комиссии по признанию видов спорта.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков.

"Для нашей страны — это исторический момент. Ведь киберспорт – это уже давно не просто "стрелялки", а фундаментальный элемент современной цифровой культуры. Им восхищаются около 600 миллионов человек, среди которых и миллионы украинцев. К тому же в Украине высокая культура киберспорта и сильные игроки. Наши команды регулярно побеждают на различных турнирах по всему миру. Эта индустрия уже давно превратилась в настоящий бизнес, который приносит много пользы и возможностей как локального, так и мирового масштаба," - подчеркнул Борняков.

Замминистра цифровой трансформации также выразил надежду, что киберспорт в ближайшее время станет еще и частью экономики Украины.

Напомним:

  • 17 августа Федерация киберспорта Украины (UESF) подала в Министерство молодежи и спорта документы для признания киберспорта официальным видом спорта.
  • Ранее предприниматель и профессиональный киберспортсмен Александр Кохановский рассказал, что он совместно с инвесторами приобрел гостиницу "Днепр" в Киеве, чтобы превратить ее в киберспортивный отель.
  • 17 сентября в Киеве представят Украинскую Профессиональную Киберспортивную Ассоциацию.

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Автор: Сергей Коршунов