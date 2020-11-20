Актер сказал, что был знаком с захватом движений благодаря "Матрице", но с озвучкой в таких масштабах еще никогда не работал.

Вчера студия CD Projekt RED провела Night City Wire, последний стрим по игре Cyberpunk 2077 перед релизом. На трансляции показали трейлер о Джонни Сильверхэнде – персонаже, которого сыграл Киану Ривз. А после актер рассказал о том, как работал над этой игрой.

"Моя работа началась с захвата движений. Я уже был знаком с процессом, в частности, по "Матрице". Так что в съемках материала для Джонни не было ничего необычного для меня. Единственная разница чисто техническая. Она касается отображения движений в реальном времени. Мы делали своего рода библиотеку жестов, инструментарий для аниматоров, чтобы они могли дальше работать над персонажем", – поделился актер.

По словам самих разработчиков, сессии захвата движений с Киану Ривзом длились по 4-5 часов. Киану Ривз рассказал, что ему было интересно работать над персонажем, так как нужно было сыграть три разные версии Джонни Сильверхэнда. Версии героя могут отличаться в зависимости от того, какой путь выберет игрок. И с озвучкой в таких масштабах он еще никогда не работал.

"Мне пришлось играть одни и те же сцены в трех разных вариантах – для разного настроения Джонни. Это круто! Джонни может быть сволочью, может быть всем доволен, может пытаться гнуть свою линию. В общем, классная задача. Как раз то, что мне интересно: игра, как возможность пойти разными путями. И персонаж, как один человек, но в разных своих версиях", – отметил Ривз.

Трейлер Джонни Сильверхэнда

Киану Ривз также рассказал немного о прошлом своего персонажа:

Джонни Сильверхэнд – рок-звезда с военным прошлым, лидер группы Samurai;

Он полон энергии, любит пошутить и при этом немного наивен;

У Джонни есть вкус к жизни, и он хочет изменить мир;

У персонажа есть высокая цель – борьба против власти корпораций;

"Судя по тому, что я видел, в этой игре много свободы. Ее можно проходить разными путями. И речь идет не только о заданиях, но и о том, кто вы есть, какой выбор будет совершать ваш персонаж. В этом мире столько деталей, столько вещей, которыми может заняться ваш персонаж. Это очень увлекает. Вряд ли хоть одна игра будет похожа на эту" – резюмировал актер.

Киану Ривз о работе над Cyberpunk 2077

Во время трансляции разработчики также рассказали о процедурной анимации лиц персонажей, создании музыки и внутриигровых бонусах: к примеру, за привязку копии Cyberpunk 2077 для любой платформы к GOG пользователи получат в игре куртку с логотипом "Ведьмака".

Напомним, Cyberpunk 2077 выйдет 10 декабря на ПК, PS4, Xbox One и на консолях нового поколения.

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Автор: Сергей Коршунов