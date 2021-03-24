Мероприятие "Возвращение в Ярнам" пройдет с 24 марта по 7 апреля.

Сегодня, 24 марта, исполнилось шесть лет с момента релиза Bloodborne – мрачного ролевого экшена от создателей Dark Souls студии FromSoftware.

В честь годовщины поклонники игры на форуме Reddit запустили ивент под названием "Возвращение в Ярнам". Суть мероприятия в том, чтобы вернуть в Bloodborne как можно больше игроков. Задача: создать нового персонажа и как можно чаще играть в кооперативе, устраивать PvP-дуели и сражаться с боссами.

Таким образом фанаты хотят показать разработчикам, что интерес к игре не угас. Поклонники уже не первый год запускают "Возвращение в Ярнам", и рассчитывают, что Sony и FromSoftware все-таки выпустят ремастер или даже сиквел игры на ПК и PlayStation 5.

В этом году ивент продлится до 7 апреля.

Трейлер Bloodborne

Подробней про Bloodborne

Bloodborne – это мрачный ролевой экшен в готических декорациях, созданный студией FromSoftware.

Действия игры разворачиваются в городе Ярнам, где свирепствует эпидемия, превращающая людей в чудовищ. Главный герой – охотник, который вынужден исследовать самые темные закоулки Ярнама и сражаться с монстрами.

Bloodborne вышел в 2015 году эксклюзивно на PlayStation 4, получив премию Британской Академии в области видеоигр за лучший игровой дизайн, а также 92 балла на агрегаторе Metacritic. Это самая высокая оценка среди всех игр FromSoftware.

В том же году игра получила единственное дополнение под названием The Old Hunters.

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Автор: Сергей Коршунов