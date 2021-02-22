Любители легкой наживы вынуждены снижать цены до официальных.

Огромный спрос на PlayStation 5 привел к тому, что во всем мире консоль нового поколения от Sony оказалась в дефиците. На ситуацию повлияли не только геймеры, желающие получить новинку, но и перекупщики. Последние скупают консоли в официальных торговых сетях и продают их с большой наценкой.

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Игрокам сложно бороться с перекупщиками, так как те намного быстрее скупают товары с сайтов. К примеру, в Британии перекупщики используют бот, который способен оформить заказ на сайте за 3 секунды. Это в разы быстрее, чем успевает сделать человек. Таким образом за одну поставку консолей в страну британские "дельцы" могут скупить до 2 тысяч устройств, а потом выставить их на eBay или других сайтах по двойной стоимости.

Похожая ситуация сложилась и в Украине. А вот в Индии геймеры нашли способ борьбы с перекупщиками. Там продажи PlayStation 5 начались в феврале 2021 года – на два с половиной месяца позже чем во всем мире. Поэтому у индийских игроков была возможность подготовиться к дефициту. Еще до старта продаж на форуме Reddit пользователи начали призывать не покупать консоли у перекупщиков, сообщает издание IGN India.

После старта продаж на индийской версии платформы онлайн-объявлений OLX ожидаемо появились перекупщики, предлагающие купить с PlayStation 5 по сильно завышенной цене. Геймеры в свою очередь начали массово отправлять жалобы на подобные объявления, и их стали убирать с сайта.

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Ситуацию даже прокомментировал официальный офис Sony в Индии. Компания заявила о "политике нулевой нетерпимости" к перекупщикам и выразила надежду, что официальные ритейлеры будут соблюдать все правила.

Впрочем, сотрудники IGN India обвинили и саму Sony в попытке нажиться на большом спросе. По словам журналистов, единственный способ купить PS5 в офлайн-магазинах – это добавить к консоли игру или аксессуар.

В это время перекупщики нашли способ возобновить свою деятельность. Чтобы их сообщения не удаляли на OLX и других площадках, они начали выставлять цену, близкую к официальной (50 тысяч рупий). Вот только, когда покупать обращается к перекупщику, тот говорит настоящую цену – 80-85 тысяч рупий.

Однако индийские геймеры не планируют останавливаться, и обещают продолжить борьбу с перекупщиками.

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Автор: Сергей Коршунов