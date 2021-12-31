Пользователи смогут сделать свои автомобили еще более стильными.

Rockstar Games пока не раскрывает все подробности версии Grand Theft Auto V для PlayStation 5 и Xbox Series. В последнем трейлере она показала измененное освещение, улучшенную дальность прорисовки и более четкие модели. А во время анонса разработчики обещали реализовать визуальные обновления и подтянуть техническую часть, в том числе производительность. Однако в некстген-версии GTA V также должен появиться свежий контент. Пользователей как минимум ждут новые варианты раскрасок для машин, о чем недавно узнал автор YouTube-канала под псевдонимом MrBossFTW.

Читайте такжеИгроки в GTA Online совершили феноменально точный трюк, бросающий вызов законам физикиБлогер покопался в файлах игры и выяснил, что в Grand Theft Auto V для PS5 и Xbox Series добавят цвета для автомобилей в стиле "хамелеон". Они включают много разных оттенков, которые переливаются в зависимости от позиции транспорта. Зрелище получается весьма запоминающимся – любители улучшать машины должны остаться довольны. MrBossFTW нашел в файлах проекта 16 новых раскрасок, но вполне возможно, что на релизе некстген-версии их окажется больше.

Подробнее о GTA V

Это криминальный боевик от Rockstar Games и Take-Two Interactive. В игре рассказывается история Майкла, Франклина и Тревора — трех главных героев, которые решили провернуть череду преступлений и заработать себе на беззаботную жизнь. Однако на пути к цели им пришлось столкнуться с весьма неприятными сторонами криминального мира.

Grand Theft Auto V входит в число самых популярных игр за всю историю. Ее продажи превысили 150 миллионов копий, и это не предел. Проект продолжает пользоваться огромным спросом.

Версии GTA V для PlayStation 5 и Xbox Series должны были выйти в конце текущего года, но их перенесли на март 2022-го.

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