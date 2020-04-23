Игроки прислали уже больше полусотни вопросов разработчикам World of Tanks

Создатели игры ответят на 10 самых интересных вопросов и вместе с УНИАН наградят геймеров "золотом".

Вчера, УНИАН совместно с World of Tanks запустил акцию, в рамках которой игроки могут задать любой вопрос создателям игры и получить 5 тысяч единиц игрового золота. Менее, чем за сутки наши читатели прислали уже более полусотни вопросов разработчикам.

Создатели World of Tanks выберут 10 лучших вопросов и ответят на них. Авторы трех самых интересных вопросов получат от Wargaming по 1000 единиц игрового золота на свой аккаунт. Еще два самых интересных вопроса выберет УНИАН. Эти счастливчики также получат по 1000 "золота".

Для того, чтобы разбогатеть в игре нужно выполнить два простых условия.

Условия конкурса:

- Подписаться на страницу УНИАН в Facebook

- В комментариях под постом или на сайте задать любой вопрос разработчикам World of Tanks, не забыв указать свой ник в игре

Чем больше напишите вопросов – тем больше шанс выиграть!

Ответы разработчиков, а также имена победителей мы опубликуем на нашем сайте спустя неделю. Следите за новостями!

Кроме того, подписчиков телеграм-канала УНИАН Игры ждет дополнительный подарок – фирменная кожаная сумка-планшет World of Tanks. Чтобы выиграть этот приз, нужно подписаться на наш телеграм-канал и выполнить условие в закрепленном посте.

Напомним, многопользовательской онлайн-игре World of Tanks исполняется 10 лет. В связи с этим разработчики устроили праздничную акцию совместно с УНИАН и запустили в игре юбилейный ивент под названием «Десятилетие».