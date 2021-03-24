Все желающие смогут опробовать свежую игру от Ubisoft с 25 по 29 марта.

С 25 по 29 марта в приключенческом экшене Watch Dogs: Legion пройдут бесплатные выходные. Опробовать игру смогут все желающие на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и консолях прошлого поколения.

Об это студия Ubisoft сообщила на своем YouTube-канале.

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Во время пробного периода игрокам будет доступен как сетевой, так и одиночный режим. Однако пройти сюжетную кампанию можно будет только до задания Скай Ларсен. Всем, кому игра понравится, смогут приобрести ее по скидкам в 50% на любой из платформ.

Пользователи ПК смогут сыграть бесплатно в Watch Dogs: Legion через цифровые магазины Ubisoft Store или Epic Games Store.

Подробней про Watch Dogs: Legion

Действия игры разворачиваются в Лондоне, где хакерская группировка DedSec ведет борьбу с авторитарным режимом.

Одной из особенностей Legion стал огромный выбор персонажей – от водителей и полицейских до врачей, адвокатов, строителей и кулинарных блогеров. Игрок сможет взламывать телефоны прохожих на улице, чтобы узнать профессию человека и его умения, а потом завербовать его для выполнения заданий.

На ПК и консолях нового поколения Watch Dogs: Legion работает с поддержкой технологии трассировки лучей, что создает в игре более реалистичное освещение и отражения.

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Автор: Сергей Коршунов