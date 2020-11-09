Сиквел постапокалиптического экшена про роботов-динозавров выйдет во второй половине 2021 года.

Компания Sony опубликовала новый рекламный ролик, посвященный играм для PlayStation 5. В нем стали известны окна релизов таких эксклюзивов, как Horizon Forbidden West и Ratchet & Clank: Rift Apart.

Ratchet & Clank: Rift Apart – релиз в первой половине 2021 года;

Horizon Forbidden West – выйдет во второй половине 2021 года;

Трейлер PS5

Также в ролике можно увидеть ориентировочные даты и других эксклюзивов Sony. Шутер Returnal и гоночный симулятор Gran Turismo 7 выйдут в первой половине следующего года.

Единственное, о чем не сообщила компания – это дата релиза второй части экшена God of War. В сентябре на презентации PS5 был показан только короткий тизер и примерная дата выхода – 2021 год.

Horizon Forbidden West

Forbidden West – это продолжение приключенческого экшена в открытом мире Horizon Zero Dawn. Сюжет разворачивается в мире будущего, где человечество вернулось к первобытнообщинному строю, а хозяевами планеты стали роботы-животные. Главной героиней Forbidden West останется охотница из племени Нора – Элой. Она отправится на западное побережье бывших США, где столкнется с новыми роботами и новыми угрозами. Также во второй части появится возможность исследовать подводную часть мира.

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Автор: Сергей Коршунов