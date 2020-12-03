Изначально 21-летнему Эрнандесу светило 20 лет за решеткой, так как при обыске ФБР обнаружило у него детскую порнографию.

На днях окружной суд США в Сиэтле приговорил 21-летнего Райана Эрнандеса к трем годам лишения свободы за взлом серверов компании Nintendo и хранение детской порнографии. Также хакера обязали выплатить Nintendo почти $260 тысяч.

На слушании приговора окружной судья заявил, что после освобождения из тюрьмы Эрнандес будет находится еще 7 лет под надзором и должен зарегистрироваться, как сексуальный преступник, сообщил департамент юстиции США.

Осужденный взломал сервера Nintendo еще в 2016 году, опубликовав в сети конфиденциальную информацию о гибридной консоли Switch, которую сама компания тогда еще не анонсировала.

На тот момент Эрнандес был несовершеннолетним. Агенты ФБР провели расследование и связались с его родителями. Тогда хакер отделался предупреждением, пообещав прекратить свою деятельность. Но вскоре продолжил снова взламывать сервера Nintendo.

В 2019 году ФБР провело обыск в его доме. Там они обнаружили жесткие диски, где хранились не только конфиденциальные данные Nintendo, но и более тысячи фото и видео с детской порнографией.

Эрнандес признал свою вину и пошел на сделку со следствием. В результате вместо 20 лет тюрьмы он получил штраф и три года в местах лишения свободы.

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Автор: Сергей Коршунов