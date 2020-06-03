Для игры "Гвинт" выйдет новое бесплатное дополнение (видео)

В DLC "Господин Зеркало" игроки получат 70 новых карт.

Для коллекционной карточной игры "Гвинт" выйдет бесплатное дополнение под названием "Господин Зеркало".

Об этом разработчики из студии CD Projekt RED сообщили на официальном сайте игры.

Трейлер дополнения "Господин Зеркало"

Новое DLC добавит в игру 70 карт. Всего 11 карт будут нейтральными, а остальные распределены между фракциями. Одним из нововведений станет появление в игре "динамических карт", которые будут становиться сильнее с каждым раундом. Уже 6 июня разработчики покажут "динамические карты" фракции Нильфгаард.

Также вместе с дополнением в "Гвинте" появятся новые механики. Так, к примеру, "Преданность" сможет совершенствовать способность карты игрока, если вся его колода состоит только из карт фракции. Механика "Заговор" усиливает способность карты, если в качестве цели выбран шпион. С полным списком новых механик можно ознакомиться на сайте игры.

Дополнение "Господин Зеркало" выйдет на ПК, iOS и Android в конце месяца – 30 июня.

Что такое "Гвинт"

"Гвинт" – это условно-бесплатная карточная коллекционная онлайн-игра, созданная по мотивам "Ведьмака". Игроки сражаются в боях 1 на 1, используя собранную самостоятельно колоду карт. Чтобы выиграть, нужно победить соперника в двух раундах из трех, набрав большее количество очков на своем поле. Игроки сами решают какие карты положить в колоду – зачастую берут те, чьи способности будут синергировать друг с другом. У каждой карты есть стоимость провизии, поэтому сильно большую колоду составить не получится и придется решать, какие карты брать, а какие оставить.

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