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Для игры "Гвинт" выйдет новое бесплатное дополнение (видео)

15:32, 03 июня 2020
Игры
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Новое дополнение выйдет 30 июня / скриншот

Об этом разработчики из студии CD Projekt RED сообщили на официальном сайте игры.

Трейлер дополнения "Господин Зеркало"

Новое DLC добавит в игру 70 карт. Всего 11 карт будут нейтральными, а остальные распределены между фракциями. Одним из нововведений станет появление в игре "динамических карт", которые будут становиться сильнее с каждым раундом. Уже 6 июня разработчики покажут "динамические карты" фракции Нильфгаард.

Также вместе с дополнением в "Гвинте" появятся новые механики. Так, к примеру, "Преданность" сможет совершенствовать способность карты игрока, если вся его колода состоит только из карт фракции. Механика "Заговор" усиливает способность карты, если в качестве цели выбран шпион. С полным списком новых механик можно ознакомиться на сайте игры.

Дополнение "Господин Зеркало" выйдет на ПК, iOS и Android в конце месяца – 30 июня.

Что такое "Гвинт"

"Гвинт" – это условно-бесплатная карточная коллекционная онлайн-игра, созданная по мотивам "Ведьмака". Игроки сражаются в боях 1 на 1, используя собранную самостоятельно колоду карт. Чтобы выиграть, нужно победить соперника в двух раундах из трех, набрав большее количество очков на своем поле. Игроки сами решают какие карты положить в колоду – зачастую берут те, чьи способности будут синергировать друг с другом. У каждой карты есть стоимость провизии, поэтому сильно большую колоду составить не получится и придется решать, какие карты брать, а какие оставить.

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