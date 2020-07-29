"Пауки пугают до смерти": что пишут игроки про Grounded

Симулятор выживания от студии Obsidian вышел в ранний доступ.

Вчера, 28 июля, на Xbox One и ПК в ранний доступ вышел Grounded – кооперативный симулятор выживания от студии Obsidian.

Главными героями игры стали дети, которые уменьшились до размера насекомых. Им предстоит выживать на заднем дворе собственного дома, строить укрытие, создавать оружие, сражаться с муравьями и пауками.

Вскоре после выхода в ранний доступ Grounded возглавила рейтинг самых продаваемых игр в Steam.

У игры уже более 700 отзывов, из которых 70% положительных. Пользователи в основном хвалят интересный сеттинг, страшных пауков и хорошую графику. Ругают Grounded за плохую оптимизацию, ошибки и малое количество контента.

Что говорят игроки о Grounded в Steam:

«У игры большой потенциал, но не стоит забывать, что сейчас ранний доступ. Есть кооперативный режим, что огромный плюс. Красивые локации и приятная графика, хорошие звуки окружающей среды. Можно открывать разные рецептов с помощью изучения материалов из инвентаря, чтобы создавать много чего интересного. Обещают сюжет, что думаю будет интересно, правда релиз намечен на 2021 и ждать придется долговато. Очень атмосферная игра», – пишет пользователь под ником kotek.

«Слишком сыро. Заняться в игре откровенно нечем, за первые 15 минут успеваешь увидеть 70% контента. Не рекомендую к покупке», – говорит Aktonz.

«Это все еще ранний доступ, относитесь к нему соответственно. И да, онлайн кооператив доступен, но это сложно, если вы не знаете, как это сделать. Так как его еще не внедрили в игру, нужно вручную присоединиться к другу через лаунчер Microsoft/Xbox», – пишет Pedobear.

«Grounded выглядит и играется отлично, как для раннего доступа. Вместе с другом мы выполнили задачи в кооперативной игре и не встретили никаких проблем с подключением к мультиплееру. Особенно понравилось то, что можно разделить обязанности при строительстве базы. Пауки сделали игру более интересной», – пишет пользователь под ником dk.

«Это просто смешно, всего 20% сюжетной игры в раннем доступе за 30$. Оптимизация покинула чат. Даже Subnautica смотрится лучше. Вижу игру от инди-студии, не более», – пишет пользователь под ником Konrad.

«Игра напоминает Forest по самой системе выживания. Иди, убей то, собери это, построй дом и старайся не умереть. Исследование и крафт, сама система схожа с Subnautica. Персонажей на выбор всего четыре. Два мальчика и две девочки, причем довольно колоритные и каждый обладает уникальным внешним видом и поведением. Игра совсем не выглядит сырой, даже наоборот. Конечно есть моменты, например, настройки сессии, языков и тд, но там прямо и написано, в следующем патче все будет», – говорит Kosha Tailwind.

«У игры большой потенциал. Я играл в одиночку и мне было весело исследовать мир. Пауки довольно забагованые, но пугают до смерти», – отметил Shmemmet.

В магазине цифровой дистрибуции Steam игра стоит 379 грн. На Xbox One за нее просят $30, однако она доступна бесплатно подписчикам сервиса Game Pass. Полноценный релиз Grounded намечен на 2021 год.

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