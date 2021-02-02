Google закрывает собственные студии по разработке видеоигр для стриминговой платформы облачного гейминга Stadia. Все команды будут расформированы. Однако сам проект Stadia продолжит работу.
Об этом компания сообщила в своем блоге.
"Создание лучших в своем классе игр с нуля требует многих лет и значительных инвестиций, а стоимость растет в геометрической прогрессии. Принимая во внимание нашу направленность на использование проверенных технологий Stadia, мы решили, что не будем больше инвестировать в предоставление эксклюзивного контента от нашей внутренней команды разработчиков", – заявили в Google.
В компании заверили, что геймеры смогут и дальше пользоваться Stadia и Stadia Pro, так как на платформу будут продолжать выходить новые игры. Но делать их будут уже сторонние разработчики.
Внутренние игровые студии Google в Лос-Анджелесе и Монреале, в которых начитывается более 150 сотрудников, будут расформированы, а работников переведут в другие подразделения компании.
Напомним, что монреальскую студию Typhoon компания Google приобрела только в декабре 2019 года. В прошлом году разработчики успели выпустить приключенческую игру Journey to the Savage Planet.
Что такое Google Stadia
- Stadia – это облачный стриминговый сервис, который позволяет играть в современные игры даже на слабых компьютерах.
- Ограниченный старт проекта состоялся в ноябре 2019 года в 14 странах.
- В конце прошлого года сервис начал работать в еще восьми государствах: Австрии, Чехии, Венгрии, Польши, Португалии, Румынии, Словакии и Швейцарии.