Разработчики выпустили релизный трейлер Ghost of Tsushima (видео)

Самурайский экшн выйдет на PlayStation 4 уже 17 июля.

Сегодня студия Suker Punch презентовала финальный трейлер игры Ghost of Tsushima. Самурайский экшн выходит на PlayStation 4 уже на этой неделе – 17 июля.

Трейлер Ghost of Tsushima

В ролике показаны различные локации игры, а также боевые механики, включая сражения на мечах, стрельбу из лука и стелс. Кроме того, разработчики показали, что игроки смогут взбираться на крыши зданий и перемещаться между строениями с помощью веревки.

О чем Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima – это приключенческий экшн в открытом мире, который выйдет эксклюзивно на PlayStation 4. Действие игры происходит в 1274 году, во время первого монгольского вторжения в Японию, когда остров Цусима был захвачен и разорен Монгольской империей. Главный герой игры – самурай Дзин, который решает бороться с монголами необычными методами.

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