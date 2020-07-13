Разработчики выпустили релизный трейлер Ghost of Tsushima (видео)
18:12, 13 июля 2020Игры
53 0
Самурайский экшн выйдет на PlayStation 4 уже 17 июля.
Ghost of Tsushima / фото store.playstation.com
Сегодня студия Suker Punch презентовала финальный трейлер игры Ghost of Tsushima. Самурайский экшн выходит на PlayStation 4 уже на этой неделе – 17 июля.
Трейлер Ghost of Tsushima
В ролике показаны различные локации игры, а также боевые механики, включая сражения на мечах, стрельбу из лука и стелс. Кроме того, разработчики показали, что игроки смогут взбираться на крыши зданий и перемещаться между строениями с помощью веревки.
О чем Ghost of Tsushima
Ghost of Tsushima – это приключенческий экшн в открытом мире, который выйдет эксклюзивно на PlayStation 4. Действие игры происходит в 1274 году, во время первого монгольского вторжения в Японию, когда остров Цусима был захвачен и разорен Монгольской империей. Главный герой игры – самурай Дзин, который решает бороться с монголами необычными методами.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter