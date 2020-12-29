Забрать Solitairica можно до 30 декабря / фото Righteous Hammer Games

В цифровом магазине Epic Games Store стартовала новая бесплатная раздача. Пользователям отдают бесплатно Solitairica – ролевую игру в мире пасьянса. Акция завершится 30 декабря в 18:00 по киевскому времени.

Трейлер Solitairica

Подробнее про Solitairica

Это ролевая игра с элементами roguelike и карточного "Солитера". Задача игрока – победить противников и финального босса, используя различные колоды карт и заклинаний. Игра вышла на ПК, iOS и Android в 2016 году. И на смартфонах ее можно скачать бесплатно. Поэтому данная раздача в Epic Games Store выглядит не такой уж щедрой.

Напомним, с 17 декабря в Epic Games Store проходит ежедневная раздача игр. За это время пользователи получили такие проекты:

  • Cities Skylines;
  • Oddworld: New 'n' Tasty;
  • The Long Dark;
  • Defense Grid;
  • Alien: Isolation;
  • Metro 2033 Redux;
  • Tropico 5;
  • Inside;
  • Darkest Dungeon;
  • My Time In Portia;
  • Night in the Woods;
  • Stranded Deep;

Акция продлится до 31 декабря. Какая именно игра попадет в раздачу пользователи будут узнавать каждый день в 18:00. А на то, чтобы забрать ее себе в коллекцию отводится 24 часа.

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Автор: Сергей Коршунов