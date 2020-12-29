В цифровом магазине Epic Games Store стартовала новая бесплатная раздача. Пользователям отдают бесплатно Solitairica – ролевую игру в мире пасьянса. Акция завершится 30 декабря в 18:00 по киевскому времени.
Трейлер Solitairica
Подробнее про Solitairica
Это ролевая игра с элементами roguelike и карточного "Солитера". Задача игрока – победить противников и финального босса, используя различные колоды карт и заклинаний. Игра вышла на ПК, iOS и Android в 2016 году. И на смартфонах ее можно скачать бесплатно. Поэтому данная раздача в Epic Games Store выглядит не такой уж щедрой.
Напомним, с 17 декабря в Epic Games Store проходит ежедневная раздача игр. За это время пользователи получили такие проекты:
- Cities Skylines;
- Oddworld: New 'n' Tasty;
- The Long Dark;
- Defense Grid;
- Alien: Isolation;
- Metro 2033 Redux;
- Tropico 5;
- Inside;
- Darkest Dungeon;
- My Time In Portia;
- Night in the Woods;
- Stranded Deep;
Акция продлится до 31 декабря. Какая именно игра попадет в раздачу пользователи будут узнавать каждый день в 18:00. А на то, чтобы забрать ее себе в коллекцию отводится 24 часа.