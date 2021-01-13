Один пользователь может получить сразу две копии игры для Steam.

В преддверии выхода сиквела компания Bandai Namco отдает игрокам бесплатно первую часть хоррора Little Nightmares. Геймеры могут получить сразу два ключа для Steam-версии игры на сайте издателя.

Читайте такжеГлавный герой и жуткие аномалии: вышел новый геймплейный трейлер шутера S.T.A.L.K.E.R. 2 (видео)

Чтобы забрать игру, нужно зарегистрироваться на официальном сайте Bandai Namco и положить стандартную версию Little Nightmares в корзину. Таким образом на один аккаунт можно получить бесплатно два ключа. Их можно активировать в цифровом магазине Steam.

Как долго продлится раздача – издатель не сообщает.

Известно также, что до 31 января подписчики сервиса Live Gold на консолях Xbox могут получить Little Nightmares бесплатно.

Напоминаем, что сиквел хоррора выйдет 11 февраля на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.

Подробней про Little Nightmares

Little Nightmares – это платформер с элементами квеста и хоррора. Игра рассказывает о девочке по имени Шестая, которая оказывается на загадочном подводном корабле. Судно кишит странными существами, монстрами и различными ловушками. Чтобы покинуть корабль, главной героине нужно добраться до верхних палуб. Игра вышла в 2017 году, получив преимущественно положительные отзывы от игроков и критиков.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов