Премьера ленты состоится в кинотеатрах и стриминговом сервисе HBO Max.

Новая экранизация файтинга Mortal Kombat получила дату выхода. Премьера фильма состоится 16 апреля 2021 года. Картину выпустят одновременно в кинотеатрах и стриминговом сервисе HBO Max.

Об этом на своей странице в Твиттер сообщила кинокомпания Warner Bros.

При этом издание Variety отметило, что лента будет доступна на онлайн-площадке HBO Max всего 31 день.

О фильме Mortal Kombat

Грядущая картина станет новой экранизацией знаменитой серии файтингов.

В фильме сыграли Хироюки Санада ("Мстители: Финал"), Джо Таслим ("Рейд"), Таданобу Асано ("Тор: Рагнарек") и другие актеры.

Сценаристом фильма стал Грег Руссо, а режиссерское кресло занял австралийский постановщик Саймон МакКуойд. И для Руссо, и для МакКуойда экранизация Mortal Kombat стала первой полнометражной картиной в карьере.

Дебютанты обещают, что фильм будет соответствовать духу серии. Он уже получил возрастной рейтинг 18+.

Изначально ленту собирались выпустить 15 января 2021 года, но позже дату перенесли из-за пандемии коронавируса.

Напомним, Mortal Kombat – это один из самых известных файтингов в мире. Первая часть игры вышла в 1992 году. Из-за своей жестокости игра привела в США к созданию ESRB – специальной комиссии, которая определяет возрастной рейтинг игр. В 1995 году по мотивам игры вышел фильм "Смертельная битва". Его снял Пол У.С. Андерсон – будущий супруг Миллы Йовович, который впоследствии займется экранизациями игр Resident Evil и Monster Hunter. В 2019 году вышла одиннадцатая часть Mortal kombat – она стала одной из самых финансово успешных в серии.

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Автор: Сергей Коршунов