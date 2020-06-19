Пользователи FIFA 21 получат улучшенную версию игры для PS5 бесплатно

На новую часть футбольного симулятора открылся предзаказ.

На новую часть футбольного симулятора, FIFA 21, уже открылся предзаказ в цифровых магазинах Steam, Origin, а также на консолях PlayStation 4 и Xbox One.

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Все, кто приобретет игру в PlayStation Store до выхода FIFA 22, получат бесплатно улучшенную версию FIFA 21 на PlayStation 5. Предзаказ стандартного издания игры в PS Store обойдется пользователям в 2199 грн, а подписчикам EA Access – в 1979 грн.

Это же касается и пользователей Xbox. Хоть FIFA 21 и не поддерживает функцию Smart Delivery, но при покупке игры на Xbox One до выхода FIFA 22 можно получить версию для Xbox Series X бесплатно.

Интересно, что в цифровом магазине Steam цена на FIFA 21 не сильно отличается от консольной версии. За предзаказ стандартного издания игры просят 1799 грн.

Напомним, новая часть футбольного симулятора от компании Electronic Arts выйдет на ПК и консолях 9 октября 2020 года.

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