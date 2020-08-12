По игре Fall Guys пройдет турнир с призовым фондом в $25 тысяч

Чемпионат с участием 60 стримеров пройдет на площадке Twitch.

По веселой аркадной игре Fall Guys: Ultimate Knockout проведут первый киберспортивный турнир. Мероприятие пройдет на стриминговой платформе Twitch. В нем примут участие 60 стримеров. Призовой фонд чемпионата составит $25 тысяч.

О турнире Twitch Rivals по игре Fall Guys сообщили представители платформы Twitch на своем официальном сайте.

Формат турнира по Fall Guys:

Участники сыграют по 10 матчей в Fall Guys. В каждом матче будет 5 различных мини-игр. В каждой мини-игре участники будут получать очки. За победу в первой дают 1 балл, за победу во второй – 2 балла, и так далее. За победу в пяти мини-играх присуждают 10 баллов. Побеждает та команда, которая наберет больше очков.

Победители получат $10 тысяч. Остальные деньги будут разыграны среди других команд:

Второе место – $7,5 тысяч

Третье место – $5 тысяч

Четвертое место – $2,5 тысячи

Турнир Twitch Rivals по игре Fall Guys пройдет 28 августа. На данный момент неизвестно какие именно стримеры будут участвовать в чемпионате.

Трейлер Fall Guys: Ultimate Knockout

Что такое Fall Guys: Ultimate Knockout

Fall Guys: Ultimate Knockout – это многопользовательская аркада от студии Mediatonic. В игре 60 участников проходят пять раундов с различными испытаниями – от футбола и бега с препятствиями до воровства хвостов у соперников. С каждым новым раундом количество игроков уменьшается. Победит тот, кто первым дойдет до финала.

Fall Guys в день релиза она попала в раздачу сервиса PS Plus на PlayStation 4, где будет доступна для скачивания подписчикам весь август. А в магазине цифровой дистрибуции Steam она обойдется пользователям в 279 грн.

На агрегаторе рецензий Metacritic у ПК-версии игры 80 баллов от прессы и 8,1 балла от пользователей. В магазине цифровой дистрибуции Steam у Fall Guys уже более 43 тысяч отзывов, большая часть которых положительные.

В первые сутки после релиза в Fall Guys сыграло 1,5 миллиона человек.

В Steam игру купило более 2 миллионов человек.

На стриминговой платформе Twitch у Fall Guys более 134 тысяч зрителей.

На своей странице в Twitter разработчики анонсировали обновление для Fall Guys. Оно исправит некоторые технические ошибки и добавит новый уровень под названием Jump Showdown. Его игроки могли опробовать ранее во время бета-тестирования игры.

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