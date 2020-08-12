По игре Fall Guys пройдет турнир с призовым фондом в $25 тысяч
По веселой аркадной игре Fall Guys: Ultimate Knockout проведут первый киберспортивный турнир. Мероприятие пройдет на стриминговой платформе Twitch. В нем примут участие 60 стримеров. Призовой фонд чемпионата составит $25 тысяч.
О турнире Twitch Rivals по игре Fall Guys сообщили представители платформы Twitch на своем официальном сайте.
Формат турнира по Fall Guys:
Участники сыграют по 10 матчей в Fall Guys. В каждом матче будет 5 различных мини-игр. В каждой мини-игре участники будут получать очки. За победу в первой дают 1 балл, за победу во второй – 2 балла, и так далее. За победу в пяти мини-играх присуждают 10 баллов. Побеждает та команда, которая наберет больше очков.
Победители получат $10 тысяч. Остальные деньги будут разыграны среди других команд:
- Второе место – $7,5 тысяч
- Третье место – $5 тысяч
- Четвертое место – $2,5 тысячи
Турнир Twitch Rivals по игре Fall Guys пройдет 28 августа. На данный момент неизвестно какие именно стримеры будут участвовать в чемпионате.
Трейлер Fall Guys: Ultimate Knockout
Что такое Fall Guys: Ultimate Knockout
Fall Guys: Ultimate Knockout – это многопользовательская аркада от студии Mediatonic. В игре 60 участников проходят пять раундов с различными испытаниями – от футбола и бега с препятствиями до воровства хвостов у соперников. С каждым новым раундом количество игроков уменьшается. Победит тот, кто первым дойдет до финала.
- Fall Guys в день релиза она попала в раздачу сервиса PS Plus на PlayStation 4, где будет доступна для скачивания подписчикам весь август. А в магазине цифровой дистрибуции Steam она обойдется пользователям в 279 грн.
- На агрегаторе рецензий Metacritic у ПК-версии игры 80 баллов от прессы и 8,1 балла от пользователей. В магазине цифровой дистрибуции Steam у Fall Guys уже более 43 тысяч отзывов, большая часть которых положительные.
- В первые сутки после релиза в Fall Guys сыграло 1,5 миллиона человек.
- В Steam игру купило более 2 миллионов человек.
- На стриминговой платформе Twitch у Fall Guys более 134 тысяч зрителей.
На своей странице в Twitter разработчики анонсировали обновление для Fall Guys. Оно исправит некоторые технические ошибки и добавит новый уровень под названием Jump Showdown. Его игроки могли опробовать ранее во время бета-тестирования игры.