Раздача продлится до 3 сентября.

В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store стартовала новая бесплатная раздача. В этот раз игроки могут скачать бесплатно легендарный стелс-экшн Hitman и сборник тактических ролевых игр Shadowrun Collection.

Трейлер Hitman

О чем Hitman

Hitman – это стелс-экшн про знаменитого наемного убийцу от студии IO Interactive. В роли киллера известного под именем Агент 47 игроку нужно будет путешествовать в разные точки мира и устранять цели. Выполняя задания, можно открывать новое оружие и снаряжение. Игра содержит в себе все локации и эпизоды первого сезона.

Трейлер Shadowrun Returns

О чем Shadowrun Collection

Shadowrun Collection – это сборник тактических ролевых игр, который включает в себя три игры:

Shadowrun Returns;

Shadowrun Dragonfall (Director's Cut);

Shadowrun Hong Kong (Extended Edition);

Серия Shadowrun основана на вымышленной вселенной одноименной настольной ролевой игры, которая сочетает в себе элементы киберпанка и фэнтези. Игроку предстоит отправиться в самые мрачные трущобы Сиэтла, чтобы найти загадочного убийцу.

Скачать бесплатно Shadowrun Collection и Hitman можно на сайте EGS. раздача продлится до 3 сентября.

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Автор: Сергей Коршунов