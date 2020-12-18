Каждый день до конца месяца пользователи будут получать по одной игре бесплатно.

В сервисе цифровой дистрибуции Epic Games Store можно забрать бесплатно Oddworld: New 'n' Tasty – современный ремейк платформера Oddworld: Abe’s Oddysee. Получить игру можно в течение 24 часов.

Трейлер Oddworld: New 'n' Tasty

Действия игры происходят на далекой планете, населенной несколькими видами разумных существ. Главный герой, мудокон по имени Эйб, должен спасти свой народ из рабства пищевой компании.

В Oddworld есть два финала, которые зависят от того, сколько своих соплеменников удалось спасти главному герою.

Оригинальная игра вышла в 1997 году на PlayStation. Oddworld завоевал множество наград и был тепло принят аудиторией.

Ремейк с подзаголовком New 'n' Tasty был выпущен в 2014 году.

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Получить Oddworld: New 'n' Tasty бесплатно можно на странице игры в EGS.

Напомним, ранее в Epic Games Store стартовала крупная акция по раздаче игр. С 17 по 31 декабря пользователи получат бесплатно 15 интерактивных проектов. Первым в раздачу попал градостроительный симулятор Cities: Skylines. Каждая следующая бесплатная игра держится в тайне. Какой именно тайтл попадет в раздачу пользователи будут узнавать каждый день в 18:00 по киевскому времени. Забрать бесплатно игру себе в коллекцию можно будет в течение 24 часов – до начала следующей раздачи.

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Автор: Сергей Коршунов