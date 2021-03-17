В комплекте с холодильником идет геймпад для консоли, солнцезащитные очки и шесть банок фирменного энергетика актера.

Звезда фильмов "Форсаж" и "Джуманджи: Зов джунглей" Дуэйн "Скала" Джонсон совместно с Microsoft начал рассылать знаменитостям мини-холодильники в стиле консоли Xbox Series X.

Как передает портал Video Games Chronicle, фотографиями необычного подарка поделился в Твиттере сценарист фильма "Изгой-Один. Звездные войны. Истории" Гэри Уитта.

На холодильнике можно заметить логотип ZOA Energy – бренда энергетических напитков, который принадлежит "Скале". В комплекте также идет контроллер Xbox, солнцезащитные очки и шесть банок энергетика.

Дуэйн Джонсон уже не первый раз сотрудничает с Microsoft. В ноябре прошлого года актер участвовал в благотворительной акции, отправив консоли Xbox Series X со своим автографом в 20 детских больниц.

А в 2001 году "Скала" совместно с Биллом Гейтсом презентовал первую консоль Xbox.

Напомним, после презентации Xbox Series X пользователи в сети начали шутить, что консоль похожа на холодильник. Тогда Microsoft решила воплотить этот мем в жизнь, представив три больших холодильника в стиле своей новейшей приставки. Один из таких достался известной блогерше iJustine.

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Автор: Сергей Коршунов