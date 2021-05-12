Студия Ubisoft представила трейлер первого сюжетного дополнения для приключенческого экшена Assassin's Creed Valhalla. DLC под названием "Гнев друидов" выйдет завтра на ПК, PS4, Xbox One и консоли нового поколения.
Трейлер Assassin's Creed Valhalla DLC "Гнев друидов"
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По сюжету главный герой Эйвор отправится в Ирландию, чтобы встретиться со своим братом Баридом. По прибытии Эйвор получит поручение от верховного короля Ирландии и отправится в опасное путешествие, чтобы объединить враждующие фракции.
Игрокам предстоит исследовать совершенно новый регион, который включает три провинции и город Дублин. Также в этом дополнении можно будет увидеть знаменитые достопримечательности — Тропу великанов, холм Тары, ров Черного Вепря, Бен-Балбен и другие.
Перед релизом разработчики раскрыли детали дополнения:
- Правители гэльских земель будут выдавать королевские поручения. За их выполнение можно будет получать ресурсы;
- В DLC можно будет штурмовать крепости и заключать союзы, чтобы вытеснить конкурентов с торговых путей;
- Дополнительные навыки, способности и новый тип оружия – серп, который можно использовать в каждой руке;
- Одними из врагов станут таинственные друиды из Детей Дану, дренги, ирландские воители и мифические создания.
Дополнение "Гнев друидов" станет доступно сразу после завершения одной из первых сюжетных историй после прибытия в Англию из Норвегии (Грентебриджшир или Ледечестершир). Завершать все сюжетные линии основной игры не нужно.
Кроме того, разработчики уверяют, что для доступа к "Гневу друидов" не будет требований по уровню мощи.
Подробней про Assassin's Creed Valhalla
Действие новой части игры о древнем ордене ассасинов начинается в 873 году во времена завоеваний викингов. Игроку предстоит взять на себя роль воина Эйвора, который вместе со своим кланом отправляется от берегов Норвегии к землям Англии.
Valhalla вышла в конце 2020 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X, став одной из самых успешных частей франшизы.