Ubisoft показала трейлер, и раскрыла детали DLC "Гнев друидов".

Студия Ubisoft представила трейлер первого сюжетного дополнения для приключенческого экшена Assassin's Creed Valhalla. DLC под названием "Гнев друидов" выйдет завтра на ПК, PS4, Xbox One и консоли нового поколения.

Трейлер Assassin's Creed Valhalla DLC "Гнев друидов"

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По сюжету главный герой Эйвор отправится в Ирландию, чтобы встретиться со своим братом Баридом. По прибытии Эйвор получит поручение от верховного короля Ирландии и отправится в опасное путешествие, чтобы объединить враждующие фракции.

Игрокам предстоит исследовать совершенно новый регион, который включает три провинции и город Дублин. Также в этом дополнении можно будет увидеть знаменитые достопримечательности — Тропу великанов, холм Тары, ров Черного Вепря, Бен-Балбен и другие.

Перед релизом разработчики раскрыли детали дополнения:

Правители гэльских земель будут выдавать королевские поручения. За их выполнение можно будет получать ресурсы;

В DLC можно будет штурмовать крепости и заключать союзы, чтобы вытеснить конкурентов с торговых путей;

Дополнительные навыки, способности и новый тип оружия – серп, который можно использовать в каждой руке;

Одними из врагов станут таинственные друиды из Детей Дану, дренги, ирландские воители и мифические создания.

Дополнение "Гнев друидов" станет доступно сразу после завершения одной из первых сюжетных историй после прибытия в Англию из Норвегии (Грентебриджшир или Ледечестершир). Завершать все сюжетные линии основной игры не нужно.

Кроме того, разработчики уверяют, что для доступа к "Гневу друидов" не будет требований по уровню мощи.

Подробней про Assassin's Creed Valhalla

Действие новой части игры о древнем ордене ассасинов начинается в 873 году во времена завоеваний викингов. Игроку предстоит взять на себя роль воина Эйвора, который вместе со своим кланом отправляется от берегов Норвегии к землям Англии.

Valhalla вышла в конце 2020 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X, став одной из самых успешных частей франшизы.

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Автор: Сергей Коршунов