Для Mortal Kombat 11 выйдет сюжетное дополнение (видео)

В DLC появится колдун Шанг Цунг

Для файтинга Mortal Kombat 11 выйдет сюжетное дополнение, в котором появится могущественный колдун Шанг Цунг.

Информация об этом появилась на бразильском официальном аккаунте PlayStation в Twitter.

Тизер DLC для Mortal Kombat 11

Полноценно DLC представят 6 мая в 16:00 по киевскому времени. Дополнение будет состоять из трех глав, которые будут выпускать в течении двух лет. Первая глава выйдет этим летом.

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Напомним, Mortal Kombat 11 – это последняя, на сегодня, часть легендарного файтинга, в котором бойцы Земли сражаются с силами зла из Внешнего мира. Mortal Kombat 11 вышел 23 апреля 2019 года на ПК, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и стал самой продаваемой игрой в истории франшизы. Помимо основных бойцов, в MK11 есть гостевые персонажи – ими стали герои комиксов Джокер и Спаун, а также знаменитый киборг – Терминатор, внешность которому подарил Арнольд Шварценеггер.