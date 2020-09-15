Теперь в матчах игрокам придется уворачиваться от гигантского молотка.

Для Fall Guys: Ultimate Knockout вышло обновление. Новый патч добавил в игру античит-систему от Epic Games и несколько измененных игровых режимов.

Об этом разработчики заявили в официальном блоге PlayStation.

"С самого начала мы внимательно прислушиваемся к отзывам игроков, исправляя ошибки и улучшая работу Fall Guys. Данное крупное обновление в середине сезона продолжает эту тенденцию. Благодаря изменениям, повышающим стабильность серверов, стильным улучшениям видеоэффектов и другим усовершенствованиям Fall Guys стала более отлаженной", – отметил старший дизайнер Mediatonic Энтони Пеппер.

Трейлер нового патча для Fall Guys

Так как второй сезон в Fall Guys еще не стартовал, обновление не добавило новые режимы, зато изменило старые. На многих локациях в игре поменялись маршруты и появились новые препятствия.

"В привычных режимах придется вести себя совершенно по-другому, ведь в них добавлены десятки препятствий, головокружительные случайные ротации и, конечно же, множество падающих фруктов", – подчеркнул разработчик.

Кроме того, в Fall Guys появился гигантский молоток, который подбрасывает игроков по направлению движения. Это добавило еще большей непредсказуемости в матчи.

Вместе с тем стандартные режимы остались в игре. Они будут чередоваться с измененными.

Патч уже доступен на ПК и PlayStation 4.

Fall Guys

Fall Guys – это многопользовательский платформер с элементами королевской битвы от студии Mediatonic. В игре 60 участников проходят пять раундов с различными испытаниями. С каждым новым раундом количество игроков уменьшается. Победит тот, кто первым дойдет до финала и заберет корону.

Fall Guys вышла 4 августа 2020 года и на протяжении месяца была доступна бесплатно подписчикам сервиса PS Plus.

Спустя неделю после выхода в Fall Guys играло уже 8 миллионов человек на PlayStation 4.

К концу августа Sony объявила, что Fall Guys стала самой скачиваемой игрой за всю историю сервиса PS Plus.

Через 22 дня после релиза разработчики сообщили, что Fall Guys в Steam купили 7 миллионов человек.

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Автор: Сергей Коршунов