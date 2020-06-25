Для Animal Crossing: New Horizons выйдет крупное летнее обновление

Теперь игроки смогут заниматься дайвингом.

Для игры Animal Crossing: New Horizons выйдет первая часть крупного летнего обновления. Оно добавит возможность заниматься дайвингом. Обновление выйдет на Nintendo Switch уже 3 июля и будет полностью бесплатным.

Трейлер летнего обновления для Animal Crossing: New Horizons

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Игроки получат возможность не только плавать, но и собирать под водой морских существ. Также в New Horizons появится новый персонаж – Паскаль. Его можно будет встретить в воде. Если вдруг игрок поймает пару гребешков и подарит их Паскалю, тот в благодарность поделится инструкциями для предметов морской тематики.

Кроме того, после обновления на острове игрока будет появляться персонаж Гулливер. Он будет одет в пиратский костюм, и, если игрок ему окажет помощь, подарит особую награду.

Второй летнее обновление для Animal Crossing: New Horizons выйдет в августе 2020 года.

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