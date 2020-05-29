Игра Death Stranding окупилась и начала приносить прибыль

Геймдизайнер Хидео Кодзима заявил, что у студии хватает денег на новую игру.

Экшн Death Stranding окупил производственные затраты и начал приносить прибыль разработчикам.

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Об этом в интервью порталу Livedoor News сообщил геймдизайнер игры Хидео Кодзима.

Разработчик подчеркнул, что Death Stranding стала коммерчески успешной и напомнил о том, что скоро игра выйдет еще и на ПК. Кодзима заверил, что у студии хватает средств на создание следующей игры. При этом разработчик признался, что недавно Kojima Productions вынуждена была отказаться крупного проекта. О какой именно игре идет речь, Хидео Кодзима не уточнил.

Релиз Death Stranding на ПК состоится 14 июля.

О чем Death Stranding

Death Stranding – это экшн про мир будущего, в котором произошел страшный катаклизм. США лежат в руинах, а по земле бродят смертоносные твари. Горстки уцелевших людей прячутся в подземных убежищах, а на поверхность выходят только курьеры, которые доставляют еду, медикаменты и другие полезные припасы. Одним из таких стал главный герой игры – Сэм Бриджес, его сыграл и озвучил Норман Ридус. Звезда «Ходячих мертвецов» не единственная знаменитость в игре. В Death Stranding также сыграли актер Мадс Миккельсен, девушка Бонда - Леа Сейду и режиссер Гильермо дель Торо.

Death Stranding вышла в 2019 году на PS4 и получила хвалебные отзывы от критиков, а в последствии была номинирована на звание «Игры года».

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