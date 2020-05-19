Игра Dark Souls 3 разошлась тиражом в 10 миллионов копий

Общие продажи франшизы достигли 27 миллионов.

Издатель Bandai Namco и студия FromSoftware продали более 10 миллионов копий ролевого экшена Dark Souls 3.

Об этом разработчики сообщили на официальной странице игры в Twitter.

В пресс-релизе издатель добавил, что общие продажи всей франшизы, включая физические и цифровые версии, составили 27 миллионов копий.

Также в Bandai Namco напомнили, что сейчас разработчики из FromSoftware трудятся над новой игрой – Elden Ring. Это будет экшн от третьего лица с сильным уклоном в жанр RPG. В игре будет большое количество разнообразного вооружения, предметов и способов сражаться с врагами. Автор цикла «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин выступил консультантом и соавтором сценария. В частности, знаменитый писатель отвечал за мифологию мира игры. Впервые Elden Ring представили на E3 в 2019 году.

Трейлер Elden Ring

На данный момент дата релиза игры неизвестна.

Напомним, третья часть Dark Souls вышла в 2016 году на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. На агрегаторе рецензий Metacritic игра получила 89 баллов из 100 от критиков и 8,4 балла из 10 от пользователей.