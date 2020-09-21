Разработчики рассказали, что многие игроки жаловались на слишком длинную кампанию в The Witcher 3.

Прохождение основного сюжета ролевого экшена Cyberpunk 2077 от польской студии CD Project RED займет меньше времени, чем главная сюжетная кампания третьей части "Ведьмака".

Об этом во время трансляции на площадке Twitch рассказал ведущий дизайнер квестов в Cyberpunk 2077 Патрик К. Миллс.

По словам разработчика, основная история в Cyberpunk 2077 специально сделана "немного короче", чем в The Witcher 3, чтобы как можно больше игроков прошли до конца.

"Мы получили много жалоб на основную историю The Witcher 3 из-за того, что она слишком долгая. Наши данные показывают, что большое количество людей прошли долгий путь в этой игре, но так и не дошли до конца. Мы хотим, чтобы вы увидели всю историю, поэтому мы сделали основной сюжет короче, но у нас много чего происходит и в сторонних квестах", – рассказал сотрудник CD Projekt RED.

Также разработчик добавил, что не знает, сколько времени займет прохождение всех квестов в игре.

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 – это игра в жанре action/RPG с видом от первого лица, созданная по мотивам настольной игры "Киберпанк 2020".

Сюжет сконцентрируется вокруг персонажа по имени Ви, который живет в городе будущего – Найт-Сити.

Игра выйдет 19 ноября на PlayStation 4, Xbox One и ПК. Позже разработчики выпустят бесплатное обновление игры для консолей нового поколения.

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Автор: Сергей Коршунов