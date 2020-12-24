Разработчики выпустили новый патч, который устраняет проблему с сохранениями на ПК.

Студия CD Projekt RED выпустила патч 1.06 для своего ролевого экшена Cyberpunk 2077. Обновление затронуло ряд важных проблем у версий игры на консолях и ПК.

Об это разработчики сообщили на сайте игры.

Что исправил патч 1.06 в Cyberpunk 2077:

Исправлен баг, который появлялся во время задания "Новый поворот". Теперь персонаж Дум-Дум больше не будет пропадать при входе в клуб "Тотентанц".

На ПК разработчики исправили критичную ошибку, убрав ограничение в 8 МБ на размер файла сохранения. Ранее, если размер файла сохранения превышал 8 МБ, то он становился недоступным и пользователи просто теряли весь прогресс в игре. Теперь же этого не будет. Однако патч не помог тем, у кого уже повреждены файлы сохранения.

На консолях улучшен процесс управления памятью и повышена стабильность игры, благодаря чему должно сократится количество вылетов.

Напоминаем, что Cyberpunk 2077 вышел 10 декабря на ПК, PS4 и Xbox One. Благодаря предзаказам и стартовым продажам тираж игры составил 13 миллионов копий. Однако успешный старт быстро был омрачен скандалом из-за плохой оптимизации игры на консолях.

Неоднозначный старт Cyberpunk 2077

На консолях прошлого поколения, PlayStation 4 и Xbox One, игра оказалась в плохом техническом состоянии. Геймплей сопровождался бесчисленными багами, длительными загрузками текстур, глитчами, вылетами игры и общим низким качеством графики – о чем студия не предупредила пользователей, показывая в промо-материалах ролики из ПК-версии игры.

После жалоб владельцев консолей, CD Projekt извинилась и предложила игрокам оформить возврат средств, не уведомив при этом самих платформодержателей – Microsoft и Sony.

Из-за жестких правил возврата средств за игру в PlayStation Store не все желающие смогли сразу получить назад свои деньги. Таким образом игроки начали обвинять уже не CD Projekt за плохую оптимизацию Cyberpunk 2077, а самих платформодержателей.

На критику отреагировала Sony, удалив Cyberpunk 2077 из магазина PS Store на консолях PlayStation 4 и PlayStation 5. Компания создала специальную страницу, где все купившие игру в PS Store могли легко оформить возврат средств.

Те, кто не захотят возвращать деньги, могут и дальше продолжить играть в Cyberpunk 2077 на консолях PlayStation, и получать патчи для игры.

Из-за скандала с неудачным запуском игры на консолях акции студии CD Projekt RED упали почти на 18%.

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Автор: Сергей Коршунов