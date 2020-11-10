Инсайдеры заявили, что слышали "невеселые вещи" о дате релиза польского ролевого боевика.

Выход масштабного ролевого боевика Cyberpunk 2077 от польской студии CD Projekt RED могут снова перенести – на начало 2021 года.

Об этом в Twitter заявила группа инсайдеров под названием Tiffany Treadmore Inc. Ранее она сообщала точную информацию о выходе Half-Life: Alyx, отмены E3 2020 и мероприятий Nintendo Direct до официальных анонсов.

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Инсайдеры заявили, что слышали "невеселые вещи" о дате релиза игры, и в форме вопроса намекнули, что Cyberpunk 2077 может переехать на 2021 год. К данному слуху стоит относиться скептически. Но полностью отвергать возможность переноса проекта не стоит.

CD Projekt RED уже неоднократно откладывала релиз Cyberpunk 2077. Последний раз экшн переехал с 19 ноября на 10 декабря. Тогда мастер-диск с игрой уже был отправлен в печать, а по всему миру была запущена рекламная кампания.

Вскоре в сети поднялся шум и студия CD Projekt RED отреагировала на слухи. Разработчики добавили в шапку профиля страницы игры в Twitter официальную дату релиза – 10 декабря.

Еще одна отсрочка выхода невыгодна создателям. Последний перенос релиза Cyberpunk 2077 затронул как саму CD Projekt RED – акции компании упали на 25%, так и других разработчиков – студии начали переносить свои релизы, чтобы избежать столкновения с польским блокбастером.

Влияние Cyberpunk 2077 на другие игры

Психологический хоррор The Medium отложили на 28 января 2021 года, потому что предыдущей датой релиза было 10 декабря 2020-го. Именно на этот день переехал Cyberpunk 2077.

А вот студия Snapshot Games наоборот решила ускорить выход полного издания тактической стратегии Phoenix Point. Игру перенесли с 10 на 3 декабря.

Создатели космической аркады Everspace 2 приняли решение отложить выход своего проекта в ранний доступ по двум причинам: Во-первых, в декабре все внимание СМИ будет приковано к Cyberpunk 2077, а во-вторых разработчики сами являются поклонниками творчества CD Projekt и хотели бы опробовать долгожданный экшн.

О чем Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 – это игра в жанре action/RPG с видом от первого лица, созданная по мотивам настольной игры "Киберпанк 2020". Игру разрабатывает студия CD Projekt RED, которая до этого выпустила хитовый фэнтези-блокбастер The Witcher 3: Wild Hunt.

Сюжет расскажет о персонаже имени Ви, который живет в городе будущего – Найт-Сити.

Экшн выйдет на PlayStation 4, Xbox One и ПК, а также на консолях нового поколения – PS5 и Xbox Series X.

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Автор: Сергей Коршунов