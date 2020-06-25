Сериал по мотивам игры и чужие воспоминания: что показали на презентации Cyberpunk 2077

Разработчики показали геймплей и рассказали о версии игры для консолей нового поколения.

Сегодня в 19:00 прошла онлайн-трансляция Night City Wire, на которой разработчики показали новый трейлер грядущего экшена Cyberpunk 2077, геймплейные кадры, а также рассказали об одной из особенностей игры под названием «Брейнданс». УНИАН выбрал самое интересное с презентации.

Новый трейлер Cyberpunk 2077

В трейлере показали много кадров из пролога игры. Все события происходят в рамках нескольких начальных квестов. По сюжету, главный герой по имени Ви должен найти чип бессмертия, но все идет не так, как планировалось. В игре есть 6 районов, а также пустоши за городом.

Также на трансляции разработчики анонсировали аниме-сериал по мотивам игры. Шоу получит название Cyberpunk Edgerunners и выйдет на Netflix в 2022 году. Сериал будет посвящен не главному герою, а другим персонажам. Созданием Cyberpunk Edgerunners занимается студия Trigger.

Аниме-сериал по мотивам Cyberpunk

Геймплей Cyberpunk 2077

Одной из особенностей игры станет функция «Брейнданс». Это технология, с помощью которой главный герой может изучать чужие воспоминания, перематывать их, анализировать и искать улики.

Игроки, купившие игру на Xbox One, смогут бесплатно сыграть в нее на Xbox Series X. Те, кто приобретет Cyberpunk 2077 на PS4 получат бесплатное обновление игры для PlayStation 5.

Полная версия трансляции Night City Wire

О чем Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 – это масштабная игра в жанре action/RPG с видом от первого лица, созданная по мотивам настольной игры «Киберпанк 2020». Сюжет рассказывает о персонаже по имени Ви, который живет в городе будущего – Найт-Сити. Внешность и пол главного героя игроки смогут выбрать сами. Также геймеры смогут выбрать ряд игровых классов с возможностью их комбинирования. Одного из героев игры – персонажа по имени Джонни Сильверхенд сыграет звезда Голливуда Киану Ривз.

Напомним, релиз Cyberpunk 2077 состоится 19 ноября 2020 года.

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