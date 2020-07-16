Мобильная игра Clash Royale заработала более $3 миллиардов

За четыри года игру скачали более 468 миллионов раз.

Условно-бесплатная мобильная игра Clash Royale, созданная финской компанией Supercell, за четыре года заработала более $3 миллиардов.

Об этом в своем свежем отчете сообщила аналитическая компания Sensor Tower.

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Самым прибыльным для игры оказался рынок США. В Соединенных Штатах игра заработала более $925 миллионов – 30,8% от общего дохода. На втором месте расположилась Германия – $266,7 миллиона, а на третьем Китай – $204 миллиона.

За четыре года с момента релиза Clash Royale скачали более 468 миллионов раз – из них 345 миллионов скачиваний пришлись на платформу Android. Первое место по загрузкам заняли Соединенные Штаты – 53 миллиона скачиваний. На втором Бразилия – 51,7 миллиона, а на третьем Россия – 26,8 миллиона загрузок.

Среди других проектов компании, Clash Royale заняла только второе место по прибыльности. На первом расположилась стратегия для смартфонов Clash of Clans, которая за 6 лет заработала почти $7 миллиардов.

Что такое Clash Royale

Clash Royale – это мобильная игра в жанрах MOBA и tower defense, где игрокам нужно атаковать вражеские башни и оборонять свои. Clash Royale вышла на iOS и Android в 2016 году.

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