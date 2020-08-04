Человек-паук станет новым персонажем экшена Marvel's Avengers

Его добавят в игру в 2021 году эксклюзивно для консолей PlayStation.

Человек-паук станет новым персонажем в предстоящем супергеройском экшене Marvel's Avengers. Его добавят в игру в начале 2021 года эксклюзивно для PS4 и PS5.

Об этом в официальном блоге PlayStation сообщили разработчики игры из студии Crystal Dynamics.

Создатели не показали, как будет выглядеть Человек-паук в Marvel's Avengers, но пояснили, что его внешний вид создавался на основе классических комиксов. В игре Человек-паук сможет как летать по локациям на паутине, так и сражаться с врагами с помощью различных гаджетов. Как и у других персонажей игры, у Человека-паука будут различные костюмы и улучшения.

Ранее в Crystal Dynamics сообщали, что в Marvel's Avengers добавят также персонажа по имени Соколиный глаз.

Геймплей Marvel's Avengers

Напомним, супергеройский экшн Marvel's Avengers выйдет 4 сентября на PlayStation 4, Xbox One и ПК. По сюжету Мстители распадаются из-за трагических событий. Спустя несколько лет супергероям придется объединиться снова, чтобы противостоять глобальной угрозе. Помимо сюжетной кампании в игре будет кооперативный режим для четырех пользователей. Уже 7 августа для всех, кто оформил предварительный заказ стартует закрытое бета-тестирование игры. Открытое бета-тестирование начнется 14 августа.

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