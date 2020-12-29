Первое сюжетное DLC выйдет в начале 2021 года.

Студия CD Projekt представила первое бесплатное дополнение для ролевого экшена Cyberpunk 2077. Оно выйдет в начале 2021 года.

Об этом разработчики сообщили на сайте игры.

"Бесплатное дополнение расскажет новую историю о Найт-Сити", – заявили в CD Projekt.

Точную дату релиза и подробности дополнения студия сообщит позже.

О чем Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 – это ролевой экшн с видом от первого лица, созданный по мотивам настольной игры "Киберпанк 2020". Игру разработала студия CD Projekt RED, которая до этого выпустила успешную RPG-трилогию "Ведьмак" по романам Анджея Сапковского.

Сюжет Cyberpunk 2077 рассказывает о приключениях персонажа по имени Ви в городе будущего – Найт-Сити.

Роль одного из ключевых персонажей игры, рок-звезды Джонни Сильверхенда исполнил актер Киану Ривз.

Релиз Cyberpunk 2077 был омрачен плохим техническим состоянием игры на консолях прошлого поколения, PlayStation 4 и Xbox One. В результате возникшего скандала пользователи стали возвращать деньги, а Sony и вовсе временно сняла Cybepunk 2077 с продажи из PlayStation Store.

Из-за неудачного запуска на консолях акции студии CD Projekt RED упали почти на 18%. Впрочем, все это не помешало игре менее чем за месяц разойтись тиражом в 13 миллионов копий.

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Автор: Сергей Коршунов