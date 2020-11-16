Злоумышленники требуют выкуп в размере $11 млн.

В начале ноября стало известно, что компания Capcom, владеющая франшизами Street Fighter, Resident Evil и Monster Hunter, подверглась хакерской атаке. Злоумышленники украли около 1 ТБ данных, включая финансовые документы, информацию о сделках с Google и Sony, а также личные данные сотрудников.

Хакеры из группы под названием Ragnar Locker начали требовать у издателя $11 млн в биткоинах, параллельно сливая в сеть часть данных. Так, к примеру, стало известно, что:

За релиз Resident Evil 7 и Resident Evil Village на платформу Stadia, Capcom получила от Google $10 млн.

За выпуск VR-режима для шлемов PS VR и временную эксклюзивность дополнений Village компания Sony заплатила Capcom $5 млн.

Сегодня, Capcom официально признала, что подверглась хакерской атаке, в результате которой часть личных данных сотрудников, корпоративная информация, финансовые документы и отчеты продаж были скомпрометированы. Издатель заявил, что связался с полицией, как только услышал о выкупе.

В компании успокоили, что данные о транзакциях и кредитных картах игроков не пострадали. Однако другая личная информация пользователей цифровых магазинов и сервисов поддержки могла попасть в руки злоумышленников.

Издатель сотрудничает с правоохранительными органами Японии и США, и продолжает расследование. В Capcom считают, что утечка незначительно повлияет на бизнес компании.

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Автор: Сергей Коршунов