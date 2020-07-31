Ремейк легендарной игры Battletoads выйдет 20 августа (видео)

Обновленный платформер будет доступен подписчикам сервиса Xbox Game Pass в день релиза.

Ремейк легендарного платформера Battletoads выйдет 20 августа на Xbox One и ПК.

Об этом разработчики сообщили в релизном трейлере игры.

Трейлер ремейка Battletoads

Над ремейком работали совместно две студии – Dlala и Rare, которая создала оригинальную игру. Для подписчиков сервиса Xbox Game Pass обновленная Battletoads будет доступна бесплатно в день релиза. Кроме того, в ремейке будет кооперативный режим для трех игроков.

Напомним, Battletoads – оригинальный платформер в жанре beat 'em up вышел в 1991 году на консоль NES. Студия Rare задумывала платформер, как конкурента серии игр Teenage Mutant Ninja Turtles. По сюжету боевые жабы на космическом корабле сопровождают принцессу на ее родную планету. Помимо сражений с соперниками и битв с боссами в игре есть элементы скалолазания и гонок. Battletoads тепло приняли критики и пользователи. Впоследствии портал IGN поставил платформер на 98 место в рейтинге ста самых лучших игр всех времен.

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