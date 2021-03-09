Разработчики 5 лет трудили над игрой, которая оказалась провальной.

Студия V1 Interactive, создавшая провальный тактический шутер Disintegration, объявила о своем закрытии.

Об этом разработчики сообщили в Твиттере.

"С сожалением сообщаем, что V1 Interactive официально закрывается. Мы хотим поблагодарить всех талантливых людей в студии, благодаря которым последние 5 лет были прекрасными. А также хотели бы выразить искреннюю благодарность замечательному сообществу, которое нас поддержало", – написали в V1 Interactive.

Научно-фантастический шутер Disintegration был разработан геймдизайнером Маркусом Лейто, одним из создателей знаменитой серии Halo.

Игра вышла 15 июля, и была прохладно встречена как критиками, так и пользователями. На агрегаторе Metacritic шутер получил 62 балла от СМИ и 5,9 балла от игроков.

Всего через месяц после релиза в игре стартовали первые бесплатные выходные. Таким образом авторы пытались привести в игру большую аудиторию. Однако это не помогло.

Спустя пять месяцев после выхода разработчики объявили об отключении серверов Disintegration.

Подробней про Disintegration

Disintegration – это тактический научно-фантастический шутер с элементами стратегии в реальном времени. Действия игры разворачиваются в ближайшем будущем. Из-за голода и болезней большая часть человечества погибла. Те, кто остался в живых перенесли свое сознание в тела роботов. Главный герой, пилот Ромер Шол, со своей командой пытается противостоять военной группировке под названием Рэйонн, которая стремится уничтожить остатки человечества.

Помимо сюжетной кампании в игре был мультиплеер с тремя режимами, множеством карт и боями 5 на 5 человек.

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Автор: Сергей Коршунов