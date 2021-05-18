За неделю до релиза разработчики раскрыли новые подробности яркого постапокалиптического экшена.

Издательство THQ Nordic выпустило новый трейлер для предстоящего ролевого экшена Biomutant. В ролике креативный директор студии Experiment 101 Стефан Юнгквист рассказывает о племенах, системе аур, создании снаряжения и многом другом.

Игра выйдет на ПК, PS4 и Xbox One на следующей неделе – 25 мая. На консолях нового поколения игра будет работать в режиме обратной совместимости.

Трейлер Biomutant

В игре будет открытый мир площадью 8 квадратных километров.

Земли поделены между шестью племенами. Каждым племенем управляет свой лидер, который практикует уникальный стиль кунг-фу и может поделиться знаниями.

Племена враждуют между собой. Три племени обладают светлой аурой, а остальные три – темной. В начале игры нужно будет выбрать на чью сторону встать. Однако по мере прохождения можно будет изменить свои взгляды и примкнуть к другому племени.

В центре мира гигантское увядающее Древо Жизни. Племена со светлой аурой стремятся спасти древо. Став на их сторону и объединив племена, можно будет помочь им спасти мир. А в союзе с темными племенами – результат будет противоположным.

Выбор игрока окажет влияние на финал.

В игре много биомутаций и особых способностей. К примеру, можно бить врагов электрическими разрядами из пальцев или вырастить перед собой гриб, который как батут будет подкидывать игрока вверх. Умения можно комбинировать в бою.

Еще в игре будут пси-мутации, которые дают дополнительные навыки. Один из таких – левитация.

Внешний вид персонажа можно настроить по своему усмотрению. Изменения окажут влияние и на характеристики героя.

Разработчики подчеркивают, что для них главная составляющая игры – это экшен. В игре будет богатый выбор оружия и снаряжения. Его можно создавать из найденных деталей или чинить сломанное.

Напомним, постапокалиптический ролевой экшен Biomutant был анонсирован еще в 2017 году. Сюжет рассказывает о мире, в котором живут мутировавшие животные. Здесь "чума" отравляет землю и Древо Жизни погибает. Племена разрознены и рассеяны. Игроку придется сыграть ключевую роль в истории этого мира.

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Автор: Сергей Коршунов