Cобытия Iron Curtain развернутся во время альтернативной Холодной войны в Чехословакии.

Издательство Bohemia Interactive и студия CSLA Studio анонсировали новое дополнение для тактического шутера Arma 3. Оно получило название Iron Curtain («Железный занавес»).

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Как сообщает «Игромания», события Iron Curtain развернутся во время альтернативной Холодной войны в Чехословакии 1980-х годов. Сторонами конфликта выступят ВС США и Чехословакии, а также местные повстанцы. Игрокам будут доступны однопользовательские и многопользовательские сценарии.

Заявлена новая оригинальная карта «Габрета», а также масса нового оружия, снаряжения и транспортных средств времен Холодной войны.

Iron Curtain входит в число так называемых Creator DLC. Их разработкой занимаются сторонние студии, а Bohemia Interactive выступает издателем.

Что такое Arma 3

Игра Arma 3 вышла на Windows в сентябре 2013 года. Тактический шутер изначально был посвящен фантастической войне недалекого будущего, в которой сторонами выступают НАТО и CSAT - блок азиатских и ближневосточных стран.

На сегодня к игре вышло уже 11 дополнений, а также множество фанатских модификаций различной тематики.

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Автор: Дмитрий Захаров