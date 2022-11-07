Она предназначена для гарнитур виртуальной реальности.

В рамках празднования Stranger Things Day 2022 была анонсирована новая игра по знаменитому сериалу Netflix "Очень странные дела". Она называется Stranger Things VR и описывается, как психологический хоррор с элементами экшена.

Проект анонсировали коротким тизером. В ролике показано, что сюжет игры будет основан на четвертом сезоне. Видео включает несколько геймплейных кадров со сражениями в потустороннем мире.

Зрителям представили череду необычных локаций. Одна из них — это тоннель с характерным красным свечением, а вторая напоминает пещеру, в которой водятся знакомые фанатам сериала монстры. Благодаря первому тизеру также удалось узнать, что пользователи будут играть за Векну — антагониста четвертого сезона шоу. О нем также упоминается в официальном описании Stranger Things VR.

Видео дня

"Сыграйте за Векну в новом приключении Stranger Things VR. Станьте исследователем неизвестных реальностей, формируя разум улья и приручая пустоту. Вторгнитесь в сознание и создайте кошмары в своем стремлении отомстить Одиннадцать и Хокинсу. Stranger Things VR — это игра в жанре психологического ужаса/экшена, разработанная компанией Tender Claws и выходящая на основные VR-платформы зимой 2023 года", — сказано в описании.

Полезная информация, касающаяся игры

Студия Tender Claws специализируется на создании проектов для виртуальной реальности. Ранее она выпустила дилогию Virtual Virtual Reality, The Under Presents, Tempest, Tendar и George in the Tub.

Stranger Things VR — это не первая игра по мотивам "Очень странных дел". До этого выходили Stranger Things: The VR Experience, несколько мобильных игр и адаптация третьего сезона шоу под названием Stranger Things 3: The Game. Последняя — это небольшой пиксельный проект для ПК, консолей и смартфонов.

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