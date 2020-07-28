В игру Animal Crossing добавят резервное копирование островов и сны для персонажей

Второе летнее бесплатное обновление для игры выйдет 30 июля.

Для игры Animal Crossing: New Horizons выйдет вторая часть крупного летнего обновления. Патч выйдет на Nintendo Switch уже 30 июля и будет полностью бесплатным.

Как сообщили в Nintendo, второе летнее обновление добавит в игру резервное копирование острова. Им смогут воспользоваться подписчики Nintendo Switch Online. И теперь в случае потери, кражи или поломки консоли, игроки смогут восстановить свой остров. Раньше такой возможности в Animal Crossing не было.

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Также второй летний патч добавит в игру событие «Фейерверки». Их можно будет наблюдать в небе каждое воскресенье августа в 19:00. Фейерверки можно будет кастомизировать с помощью собственных рисунков. Во время ивента в игре будет происходить розыгрыш праздничных предметов.

Кроме того, обновление добавит в игру сны, в которых можно будет посещать острова других игроков.

Следующее крупное бесплатное обновление для Animal Crossing: New Horizons выйдет осенью и будет посвящено Хэллоуину.

Напомним, в начале июля для Animal Crossing вышло обновление, которое добавило в игру возможность заниматься дайвингом.

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