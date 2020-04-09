Релиз дополнения Greymoor для TES Online отложили из‑за коронавируса

Дополнение выйдет на неделю позже.

Релиз сюжетного дополнения Greymoor для игры The Elder Scrolls Online отложили из-за коронавируса. Изначально DLC планировали выпустить 18 мая на ПК и 2 июня на PS4 и Xbox One.

Об этом на официальном сайте игры заявил геймдиректор ZeniMax Online Studios Мэтт Файрор.

По словам разработчика, дополнение Greymoor выйдет на неделю позже запланированного срока. Сотрудники студии с 16 марта работают в удаленном режиме из-за пандемии COVID-19, и поэтому не успевают подготовить дополнение к 18 мая. Однако на тестовых серверах Greymoor выйдет 20 апреля.

Напомним, в состав дополнения Greymoor войдут: сюжетная линия в рамках приключения "Темное сердце Скайрима"; новая область для исследования – Западный Скайрим; новая система реликвий; новые мини-подземелья; новые события в мире; испытания для 12 игроков; переработанная ветка способностей "Вампир".

Что такое The Elder Scrolls Online

The Elder Scrolls Online – это многопользовательская ролевая онлайн-игра, действия которой разворачиваются на вымышленном континенте Тамриэль. Континент поделен на четыре крупных враждующих фракции. Игроки могут выступать за одну из этих фракций в войне. Также пользователи могут выполнять сюжетные квесты, задания гильдии или сражаться с другими игроками.